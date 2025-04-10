Косметолог ответила, кому лучше умываться минеральной водой

Косметолог и нутрициолог Екатерина Фролова рассказала, как ухаживать за лицом, если из-за сухости даже воды вызывает раздражение, сообщает Общественная Служба Новостей .

Как отметила эксперт, специалисты сходятся во мнении, что очищение лица по утрам является обязательной процедурой. Если воды приносит дискомфорт, стоит рассмотреть умывание фильтрованной, кипяченой или даже минеральной водой.

«Если утром вам достаточно умыться водой, так и оставляйте. Людям с сильно чувствительной кожей, которой не подходит вода, рекомендую обильно орошать лицо подходящим гидролатом и протирать ватным диском», — добавила Фролова.

Если кожа все же нуждается в более глубоком очищении, лучше выбирать мягкие средства: молочко или гель без жестких ПАВ в составе.

Косметолог предупредила, что славянская кожа не нуждается в излишнем увлажнении, и многоступенчатый уход может быть совсем не полезным. Согласно классическим стандартам, утренний уход должно содержать в себе очищение, тонизирование и нанесение крема.