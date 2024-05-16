Косметолог назвала подходящий возраст для «инъекций красоты»

«Если мы говорим о женщинах, то наиболее подходящий возраст для инъекции — до наступления менопаузы. Чем выше уровень женских половых гормонов — эстрогенов, тем результат от процедур будет более яркий и длиться он будет дольше», — сказала Шостак.

Она добавила, что пожилые пациентки, конечно, могут получить инъекции, однако надо иметь в виду, что результат от них будет не такой явный.

«Возраст старше 65 лет является противопоказанием для введения нейропротеина. Поэтому ввести пожилым пациенткам некоторые препараты, которые содержат нейропротеин, уже не получится», — отметила косметолог.