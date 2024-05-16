Косметолог назвала подходящий возраст для «инъекций красоты»
Косметолог: «инъекции красоты» наиболее эффективны до наступления менопаузы
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Наиболее подходящий возраст для инъекции — до наступления менопаузы, сообщила РИАМО врач-косметолог клиники DEGA Екатерина Шостак.
«Если мы говорим о женщинах, то наиболее подходящий возраст для инъекции — до наступления менопаузы. Чем выше уровень женских половых гормонов — эстрогенов, тем результат от процедур будет более яркий и длиться он будет дольше», — сказала Шостак.
Она добавила, что пожилые пациентки, конечно, могут получить инъекции, однако надо иметь в виду, что результат от них будет не такой явный.
«Возраст старше 65 лет является противопоказанием для введения нейропротеина. Поэтому ввести пожилым пациенткам некоторые препараты, которые содержат нейропротеин, уже не получится», — отметила косметолог.