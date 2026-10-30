Ушаков ответил на слухи об участии Европы в переговорах по Украине

Россия, США и Украины договорились возобновить трехсторонние переговоры. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС .

Политик своим заявлением прокомментировал слухи о том, что встреча пройдет якобы при участии представителей Европы. По его словам, Москва, Вашингтон и Киев условились о возобновлении именно трехсторонних встреч. Присутствие западных стран на них не ожидается.

«Мы условились о том, чтобы возобновить трехсторонние переговоры», — сказал Ушаков, комментируя, что якобы США рассматривают Великобританию, Германию и Францию как переговорщиков от Европы.

Ранее Ушаков отметил, что саммит Россия-США-Украина в Абу-Даби пройдет после 4 ноября. Точная дата пока не определена.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.