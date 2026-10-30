Мособлводоканал провел 148 работ по замене труб водоснабжения и водоотведения

Мособлводоканал выполнил 148 мероприятий по замене изношенных стальных труб на полимерные при подготовке сетей к осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мособлводоканал обновил участки сетей водоснабжения и водоотведения: физически устаревшие и поврежденные коррозией стальные магистрали заменили современными полимерными трубами.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что масштабная подготовка к холодам, проведенная в прошлом году, продолжается и в этом. В регионе определили комплекс профилактических мероприятий и довели его до муниципалитетов. Министерство сопровождает каждый этап.

Сети водоснабжения подают питьевую воду под давлением, а канализация отводит стоки от домов. Со временем ржавчина сужает просвет стальных водопроводных труб, снижая давление. В чугунных трубах водоотведения накапливаются жир и известковый налет, из-за чего попавшие внутрь тряпки и мусор могут вызвать засор. Для обновления сетей используют полимерные трубы большего диаметра.

Вместо изношенных задвижек устанавливают современные шаровые краны. Они позволяют за несколько минут изолировать участок сети при нештатной ситуации.

Современные материалы и методы прокладки увеличивают интервалы между ремонтами. Старые стальные трубы требовали ремонта каждые несколько лет, а срок службы новых полимерных магистралей превышает несколько десятилетий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.