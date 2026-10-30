сегодня в 12:15

Больше чем партнерство: МФЦ Подмосковья укрепили деловые связи

Сотрудники МФЦ Московской области приняли участие в мероприятии «Больше чем партнерство», где обменялись опытом, укрепили деловые связи и усовершенствовали навыки принятия оперативных решений. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Основным событием стал бизнес-квест Сбера, посвященный действиям в условиях нестандартных ситуаций. Участники решили практические задачи, оценили обстоятельства и нашли выход из сложных ситуаций.

Управляющий Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков отметил, что для них партнерство — это взаимодействие, основанное на доверии, общих целях и стремлении к развитию.

«Мы ценим сотрудничество с командами МФЦ и создаем форматы, которые помогают участникам обмениваться опытом, раскрывать потенциал и развивать навыки, необходимые для эффективной работы», — пояснил Языков.