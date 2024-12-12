Косметолог назвала лучшие способы борьбы с морщинами без инъекций

Косметолог Наталья Рябинова предложила эффективные способы борьбы с морщинами без инъекций. Она отметила, что для улучшения состояния кожи вокруг глаз стоит использовать средства с гиалуроновой кислотой и пептидами коллагена, сообщает NEWS.ru .

По словам специалиста, именно такие сыворотки способны существенно уменьшить морщинки и отеки.

Гиалуроновая кислота играет ключевую роль в увлажнении кожи, предотвращая ее обезвоживание. В то же время активные пептиды способствуют укреплению кожи, активируют выработку собственного коллагена и делают морщины менее заметными.

Рябинова рекомендует наносить гели и сыворотки легкими похлопывающими движениями, отступив один сантиметр от ресниц. Оптимальное время для применения этих средств — утро или вечер, чтобы обеспечить максимальную эффективность.

«Главное, о чем нельзя забывать, — пользоваться гелями и сыворотками нужно на постоянной основе, потому что они имеют накопительный эффект», — заключила эксперт.