Косметолог назвала лучшие способы борьбы с морщинами без инъекций
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Косметолог Наталья Рябинова предложила эффективные способы борьбы с морщинами без инъекций. Она отметила, что для улучшения состояния кожи вокруг глаз стоит использовать средства с гиалуроновой кислотой и пептидами коллагена, сообщает NEWS.ru.
По словам специалиста, именно такие сыворотки способны существенно уменьшить морщинки и отеки.
Гиалуроновая кислота играет ключевую роль в увлажнении кожи, предотвращая ее обезвоживание. В то же время активные пептиды способствуют укреплению кожи, активируют выработку собственного коллагена и делают морщины менее заметными.
Рябинова рекомендует наносить гели и сыворотки легкими похлопывающими движениями, отступив один сантиметр от ресниц. Оптимальное время для применения этих средств — утро или вечер, чтобы обеспечить максимальную эффективность.
«Главное, о чем нельзя забывать, — пользоваться гелями и сыворотками нужно на постоянной основе, потому что они имеют накопительный эффект», — заключила эксперт.