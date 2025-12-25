Косметолог назвала главные ошибки в борьбе с черными точками

Многие пациенты продолжают сталкиваться с проблемой черных точек, несмотря на регулярный уход за кожей. И довольно часто в неверно выбранной тактике ухода за кожей. Об основных ошибках, которые усугубляют ситуацию, сообщила РИАМО врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Соколова.

По словам специалиста, две типичные ошибки пациентов в борьбе с черными точками — это агрессивное высушивание кислотами и недостаточное увлажнение. Именно такие действия чаще всего запускают противоположный эффект и приводят к ухудшению состояния кожи.

«Парадокс заключается в том, что чем больше мы сушим кожу — тем больше она выделяет сала в ответ, защищаясь и пытаясь восстановить гидролиптдную мантию в ответ на агрессию кислот. Нередко обладатели пересушенной кожи с нарушенным барьером злоупотребляют домашними пилингами, надеясь таким образом избавиться от эффекта „масляного лица“, однако этот подход является ошибочным», — сказала Соколова.

Она уточнила, что вторая распространенная ошибка связана с недостаточным увлажнением. После кислотных пилингов пациенты часто отказываются от кремов, считая их «жирными» и опасаясь, что они усугубят блеск или увеличат количество темных пор.

«Однако такой подход лишь усугубляет ситуацию. Во-первых, мы не компенсирует потерю кожей влаги от воздействия кислот, во-вторых, забываем правило из школьной химии: „подобное растворяет подобное“. Хороший питательный крем, наоборот, помогает нам в борьбе с черными точками, постепенно „растапливая“ темное окисленное сало и замедляя его дальнейшее окисление», — объяснила косметолог.

Также врач подчеркнула, что корректный уход и восстановление кожного барьера являются ключевыми условиями для уменьшения черных точек и предотвращения их повторного появления.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.