Косметолог Калимуллина рассказала, как лечить послеродовые растяжки

Для лечения послеродовых растяжек подходит сочетание аппаратных процедур и инъекций, сообщила РИАМО врач-дерматолог и косметолог клиники Dega Елена Калимуллина.

«При лечении растяжек лучше начинать с лазерных методик в сочетании с мезотерапией, плазмотерапией», — посоветовала Калимуллина.

Она пояснила, что если растяжки имеют красноту или синюшность, то применяется IPL-лазер.

«Благодаря этому ускоряется синтез коллагена, и клетки быстрее обновляются, исчезает „цветность“», — отметила косметолог.

По ее словам, для проработки текстуры растяжек и уменьшения их размеров применяют лазерную шлифовку.