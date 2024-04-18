Косметолог Калимуллина рассказала, как лечить послеродовые растяжки
Косметолог: послеродовые растяжки убирают аппаратными процедурами и инъекциями
Для лечения послеродовых растяжек подходит сочетание аппаратных процедур и инъекций, сообщила РИАМО врач-дерматолог и косметолог клиники Dega Елена Калимуллина.
«При лечении растяжек лучше начинать с лазерных методик в сочетании с мезотерапией, плазмотерапией», — посоветовала Калимуллина.
Она пояснила, что если растяжки имеют красноту или синюшность, то применяется IPL-лазер.
«Благодаря этому ускоряется синтез коллагена, и клетки быстрее обновляются, исчезает „цветность“», — отметила косметолог.
По ее словам, для проработки текстуры растяжек и уменьшения их размеров применяют лазерную шлифовку.