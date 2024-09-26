сегодня в 11:20

Приводящий к шизофрении паразит может попасть в организм через укус питомца

Австралийские ученые сделали открытие: возбудитель Toxoplasma gondii, который рискует привести к шизофрении у человека, может проникать в организм через недоваренное мясо или укус инфицированной кошки. В зоне риска — владельцы животных, сообщает АБН24 .

Паразит начинает действовать на нервную систему и нейромедиаторы, причем наступающие изменения сначала протекают бессимптомно. Затем у человека меняется личность, появляются психотические симптомы и неврологические расстройства.

Опаснее всего ситуация для детей, в раннем возрасте контактирующих с кошками. У них риск развития шизофрении повышается многократно, предупредили ученые.

Ранее медицинский психолог Ирина Урсул рассказала, как бороться с психическими расстройствами. По ее словам, первый и очень важный шаг — это добровольная диагностика, после чего необходимо начать следовать рекомендациям врача.

Важно понимать, что психические расстройства не являются неизлечимыми, и врачам известны разные виды помощи таким пациентам.