Несколько коротких прогулок в течение дня оказались полезнее для контроля глюкозы, чем одна 45-минутная. Такой результат получили в шестинедельном эксперименте, передает сайт «Узнай.ру» .

В исследовании участвовали 30 взрослых с лишним весом или ожирением, которые много времени проводили сидя. О результатах сообщает Obesity.

Одной группе назначили ежедневную 45-минутную прогулку быстрым шагом. Другой предложили набирать те же 45 минут за несколько коротких выходов в течение дня.

К концу эксперимента у участников второй группы заметнее улучшилось усвоение глюкозы: организм лучше справлялся с повышением сахара после его поступления в кровь. У них также реже наблюдались колебания уровня глюкозы, а показатель дольше оставался в целевом диапазоне. Обе группы при этом тратили на ходьбу одинаковое количество времени.

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