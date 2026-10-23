Королевская больница получила новое оборудование для эндоскопии

Королевская клиническая больница получила экспертный комплекс Olympus для исследования пищевода, желудка и толстой кишки. Технику закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый комплекс установили в Королевской клинической больнице на улице Циолковского, 24. Он позволяет с высокой точностью проводить первичную диагностику заболеваний желудочно-кишечного тракта. В ряде случаев детальная визуализация помогает отличить доброкачественные процессы на слизистой от злокачественных без гистологического исследования. Все процедуры сопровождаются видеофиксацией, предусмотрена возможность телемедицинской консультации специалистов МОНИКИ.

Всего больница получила 15 видеоколоноскопов и восемь видеогастроскопов. Стойку и источник света для малоинвазивных операций передали в филиал в Юбилейном. Обследования на новом оборудовании доступны всем группам населения, включая детей от трех лет. Для получения помощи по полису ОМС необходимо направление терапевта поликлиники.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что современная аппаратура повышает качество диагностики, помогает выявлять заболевания на ранних стадиях и выполнять малоинвазивные операции, после которых пациенты быстрее восстанавливаются.

«С начала года в больницы региона поступила 231 единица такой медтехники на сумму более 2 млрд рублей. До конца года планируем поставить еще 17 единиц», — рассказал Максим Забелин.

Врачи рекомендуют пациентам старше 40 лет проходить скрининговую колоноскопию раз в пять–десять лет.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.