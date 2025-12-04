«Коробку храбрости» передали маленьким пациентам Шатурской больницы

Коробка храбрости — это инициатива, которая помогает маленьким пациентам преодолевать страх и беспокойство, связанные с медицинскими процедурами. Дети смогут выбрать из «Коробки храбрости» игрушки, наборы для творчества, конструкторы, книжки, раскраски и другие подарки — все то, что дарит хорошее настроение, улыбки и укрепляет веру в скорейшее выздоровление.

«Эта акция — про добро, улыбки и поддержку. Все, что нужно, — это принести в больницу карандаши и раскраски, наборы для творчества, игрушки (кроме мягких) и настольные игры, чтобы юные пациенты могли интересно провести время и отвлечься от грустных мыслей», — отметил Николай Прилуцкий.

В настоящее время в детском отделении Шатурской больницы проходят лечение 11 детей. Некоторые из них совсем маленькие и находятся вместе с родителями. Новые игрушки и книжки разнообразят время в больнице.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.