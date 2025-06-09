Корь, коклюш, краснуха: как движение антипрививочников реанимирует побежденные болезни

В России зафиксировали резкий рост заболеваемости рядом инфекционных заболеваний, включая корь, коклюш и краснуху. Большинство заболевших не были привиты. Такие данные содержатся в ежегодном докладе Роспотребнадзора за 2024 год, сообщает «МИР 24» .

Существенное увеличение числа случаев отмечено по таким болезням, как корь, коклюш, краснуха, вирусный паротит и гемофильная инфекция. Наиболее резкий скачок продемонстрировала корь — уровень заболеваемости превысил среднемноголетний показатель в 11 раз. По сравнению с 2023 годом количество заболевших увеличилось почти вдвое и составило 22 455 человек. Заболеваемость краснухой выросла в 6 раз, коклюшем — в 4,5 раза, вирусным паротитом — в 3,5 раза. Аналогичный рост, в 11 раз, отмечен и по гемофильной инфекции, поражающей органы дыхания.

Наиболее часто случаи кори регистрировались среди детей в Москве, Московской области и Дагестане. По данным ведомства, около 90% заболевших не были привиты. Специалисты связывают происходящее с падением уровня охвата рутинной вакцинацией. Проблема усугубляется растущими антивакцинными настроениями, которые, по мнению врачей, сформировались под влиянием недоверия к системе здравоохранения, распространения дезинформации в соцсетях, а также религиозных и идеологических убеждений.

По словам экспертов, борьба с отказами от прививок становится ключевым направлением в профилактике вспышек. Особую роль здесь играют врачи, которые напрямую взаимодействуют с родителями. В качестве эффективных методов называются открытый диалог, разбор конкретных опасений и информирование о возможных последствиях отказа от вакцинации, включая осложнения и карантинные меры в образовательных учреждениях.

Медицинское сообщество подчеркивает важность соблюдения Национального календаря прививок и индивидуальных графиков вакцинации.