Конференция о хирургическом лечении туберкулеза прошла в Подмосковье

На базе стационара «Клиника № 2» областного противотуберкулезного диспансера состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы фтизиатрии: роль хирургического лечения туберкулеза органов дыхания и внелегочной локализации», посвященная обсуждению современных подходов к лечению туберкулеза, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Участники конференции, включая ведущих специалистов в области туберкулеза, обсудили роль хирургического лечения в комплексной терапии туберкулеза, как в легочной, так и внелегочной локализации.

«В ходе конференции были обсуждены современные подходы в лечении туберкулеза, включая высокотехнологичные хирургические методы лечения, которые играют важную роль в лечении туберкулеза, особенно в случаях, когда консервативная терапия не достаточна для достижения излечения», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Организаторами конференции выступили: министерство здравоохранения Московской области, «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского», первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, а также «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.