Конференция для врачей на тему качества жизни при онкологии прошла в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе состоялась четвертая ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция «Качество жизни как приоритетное направление при лечении онкологических пациентов». Организатором мероприятия выступила Видновская клиническая больница при поддержке международных фармацевтических компаний «Jassen», «Astellas» и «AstraZeneca». Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Конференция, ставшая традиционной, будет полезна и востребована для всех наших коллег-онкологов. И, безусловно, проведение такого серьезного мероприятия на базе Видновской клинической больницы говорит о ее серьезном статусе как центра современного образования, диагностики и практики, что дает возможность нашим пациентам получать точечную современную диагностику и лечение», — сказал заместитель главного врача Видновской клинической больницы Константин Хадиков.

Главными целями мероприятия стало повышение профессионального уровня и расширения знаний врачей Ленинского округа по направлениям: онкоморфология, онкохирургия, радиологическая онкодиагностика, онкоурология, химиотерапия, паллиативная медицина. Были рассмотрены случаи в клинической практике врачей-онкологов.

Прошедшая конференция по-настоящему значимое событие для врачей-онкологов. Более пятидесяти человек получили возможность встретиться на научной медицинской площадке Московской области.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.