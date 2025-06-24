Конференция челюстно-лицевых хирургов прошла в Звенигороде

Челюстно-лицевые хирурги из Подмосковья приехали в поликлинику Звенигорода, чтобы обменяться опытом. На конференции встретились 50 врачей из Одинцово, Можайска, Рузы, Королева, Электростали, Подольска, Клина, Красногорска и Ивантеевки, передает пресс-служба Одинцовского городского округа.

В Московской области действуют восемь круглосуточных отделений по профилю челюстно-лицевая хирургия. Одно из самых крупных отделений находится при Одинцовской областной больнице. Здесь лечат и оперируют жителей восьми округов региона. Каждый год в отделении проводят более 2000 операций.

«В Одинцовской областной больнице специалисты не уступают московским. В последнее время стало больше пациентов с гнойными воспалениями в области челюсти и шеи. Только за последнее время в отделение поступили несколько пациентов в тяжелом состоянии. Всех, к счастью, удалось спасти», — отметила заместитель главного врача по челюстно-лицевой хирургии Василина Лесовик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.