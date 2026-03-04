Кому баня может стоить здоровья: врач назвала опасные диагнозы

Баня категорически противопоказана при пороках сердца, миокардитах и острых воспалительных заболеваниях, сообщила РИАМО главный врач сети клиник «Персона» и «Прозрение» Светлана Григорьева.

«С осторожностью к бане стоит относиться людям с хроническими заболеваниями. Я рекомендую сначала проконсультироваться с лечащим врачом о возможности таких визитов. Возможно, кому-то лучше подойдет хамам, а не финская сауна с горячим сухим воздухом», – сказала Григорьева.

«И, конечно, тем, кто страдает гипертонической болезнью и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, тоже нужно быть очень осторожными», – уточнила врач.

