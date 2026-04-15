Комсомольчанка пожаловалась на отсутствие медпомощи матери после инфаркта

После инфаркта пациентку в Комсомольске оставили без наблюдения и лекарств

Жительница Комсомольска-на-Амуре сообщила, что после выписки из стационара ее мать, перенесшая инфаркт, осталась без наблюдения и жизненно важных препаратов. Обращение направлено губернатору Хабаровского края, сообщает КомсаNews .

По словам горожанки, 2 апреля пациентку выписали после инфаркта задней стенки миокарда. Однако документы из больницы, как утверждается, не передали в поликлинику № 7, поэтому женщину не поставили на учет и не организовали наблюдение.

Вызовы врача на дом 13 и 14 апреля результата не дали. В поликлинике заявили, что «никто не открыл дверь», однако родственники это отрицают. Повторно оформить вызов, по их словам, не удалось — в регистратуре отказали.

Семья также сообщает, что пациентке не выдали результаты обследований и не обеспечили препаратами «Форсига» и «Беталок», которые назначаются после инфаркта на постоянной основе. Уже десять дней у женщины держится высокая температура, но осмотра врача не было.

Обращение опубликовано в соцсетях губернатора Дмитрия Демешина. Редакция направила запрос в министерство здравоохранения Хабаровского края.

