Компенсацию за аренду жилья получают более 250 медработников Сергиева Посада

Привлечение новых и удержание уже работающих медработников в Подмосковье — одна из важнейших задач. Для этого в регионе действует большой комплекс мер социальной поддержки медиков, самая популярная из которых — компенсация аренды съемного жилья. Она позволяет поддерживать как специалистов, только переехавших в Подмосковье, так и тех, кто трудится уже давно. Так, свыше 250 сотрудников Сергиево-Посадской больницы получают компенсацию за аренду жилья, сообщает пресс-служба администрации округа.

Теперь Минздравом Московской области принято решение об увеличении выплаты. В результате анализа средней стоимости аренды квартир в регионе было выделено 3 группы городских округов: в части из них размер компенсации был проиндексирован от 25 до 50%. В частности в Сергиево-Посадском округе выплаты теперь составляют 25 000 рублей ежемесячно для медработников и 37 500 рублей для супругов-медиков.

С этого года расширен перечень лиц, кому доступна компенсация аренды жилья. Теперь ее могут получить заведующие структурными подразделениями медорганизаций и заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами.

По региональной программе «Приведи друга» в Сергиево-Посадскую больницу в прошлом году было привлечено на работу 20 сотрудников — 3 врачей и 7 специалистов среднего звена. Таким образом, Сергиево-Посадский округ вошел в число лидеров реализации программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.