Компенсацией аренды жилья в Подмосковье воспользовались почти 15 тыс медиков

В Московской области медицинские работники, не имеющие собственного жилья, могут оформить компенсацию аренды за съемное. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы активно развиваем программы социальной поддержки медицинских специалистов. С начала этого года расширен перечень специальностей, имеющих право на компенсацию аренды жилья, а также введена дифференцированная система выплат. С начала реализации программой компенсации аренды жилья воспользовались почти 15 тыс. медработников», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Теперь воспользоваться мерой соцподдержки также могут заведующие структурными подразделениями медорганизаций и заведующие ФАПами. Размер выплаты зависит от удаленности городского округа и составляет до 30 тыс. рублей для одного медика и до 45 тыс. рублей для супружеской пары.

Получить выплату могут медработники, соответствующие ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие — отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма от администраций городских округов.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление на региональном портале Госуслуг (uslugi.mosreg.ru). Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.

В Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: программа «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.