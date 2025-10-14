Комитет по здравоохранению Петербурга планирует решать задачи по нацпроекту

Новый председатель комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана заявил, что в ближайшее время ведомству предстоит решить множество задач, но все они входят в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Во главу угла сейчас ставится профилактическая медицина, поэтому в первую очередь внимание будет уделено диспансеризации и профилактическим осмотрам. Мы понимаем, что любые вложенные в профилактику средства по итогу экономят гораздо больше резервов, чем лечение. Второе важнейшее направление — суммарный коэффициент рождаемости. Мы отвечаем за репродуктивное здоровье как женщин, так и мужчин. Это целый большой блок, в который мы как медики обязаны внести свой вклад. И третье направление — это ожидаемая продолжительность жизни», — сказал Андрей Сарана.

По его словам, согласно указу губернатора Александра Беглова, к 2030 году средняя продолжительность жизни в городе должна увеличиться до 80 лет, Петербург с его возможностями также способен внести вклад в демографию страны.

Отдельное важное направление — это диспансеризация вернувшихся с СВО: ветераны получают обязательную консультацию психотерапевта и приемы еще у 8 специалистов, предоставляют помощь и членам их семей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.