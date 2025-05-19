Комфорт и сервис: министр курортов рассказал о лечении в Крыму

Глава министерства курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий заявил, что в республике стабильно и активно развивается санаторное лечение: в Евпатории работает НИИ детской курортологии, в Ялте — НИИ физических методов лечения имени Сеченова и КФУ имени Вернадского, сообщает «Крымская газета» .

«Сейчас формируется новый взгляд на оздоровление. Все чаще в отелях и здравницах появляются специализированные фитнес-пространства. Современный турист не хочет отказываться от привычных тренировок даже в отпуске. Причем изменился сам подход: популярность набирают тренировки с низкой нагрузкой на опорно-двигательный аппарат, но с сохранением кардиоэффекта», — рассказала председатель Крымского регионального отделения Азовской межрегиональной ассоциации туризма Ирина Футорян.

По ее словам, сегодня в Крыму в тренде пилатес-реформеры, их наличие становится конкурентным преимуществом.

Кроме того, туристы обращают большое внимание на комфорт и сервис в оздоровительных санаториях.