Команда онкодиспансера Подмосковья заняла 3 место на соревнованиях по обороне

Сотрудники Московского областного онкологического диспансера, при поддержке первичной профсоюзной организации приняли участие в региональных соревнованиях среди внештатных формирований по гражданской обороне. В мероприятии участвовали 58 команд Московской области, которые выполняли задания на 3 постах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сотрудники нашего учреждения уже 3 года участвуют в муниципальных соревнованиях среди внештатных формирований по гражданской обороне. Показав отличные результаты весной, наша команда была отобрана и представляла наш муниципальный округ на областном уровне, на котором мы заняли 3 место в номинации „Лучший муниципальный этап соревнований НФГО“», — рассказал заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе областного онкодиспансера Борис Владимирович Скибенко.

Команда Московского областного онкологического диспансера достойно смогла пройти все этапы и удостоилась медалями и почетными грамотами за участие в мероприятии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.