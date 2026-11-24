Жители Коломны старше 18 лет смогут бесплатно пройти комплекс обследований для раннего выявления патологических изменений. Принять участие могут только пациенты, прикрепленные к одной из медицинских организаций Подмосковья.

«Забота о здоровье проявляется не только в стремлении вести здоровый и активный образ жизни, но и в регулярном прохождении профилактических осмотров. Ранняя диагностика — основа для успешного лечения любого заболевания», — сказала заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Коломенской больницы Ирина Муравьева.

В программу включены тест на скрытую кровь для оценки здоровья толстого кишечника, дерматоскопия подозрительных новообразований для выявления рака кожи и рентгенография органов грудной клетки для проверки здоровья легких.

Мужчины старше 50 лет смогут сдать анализ крови на ПСА для оценки риска рака предстательной железы. Если у родственников диагностировали онкологическое заболевание, это обследование доступно с 40 лет. Женщинам старше 40 лет предложат маммографию для проверки здоровья молочных желез.

Организаторы рекомендуют предварительно записаться по телефону +7 (916) 570-30-49 в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Место и время исследований сообщат при записи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.