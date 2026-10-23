Коломенская больница получила технику для диагностики и малоинвазивных операций

Коломенская больница получила восемь эндоскопических аппаратов для диагностики и малоинвазивных вмешательств. Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В распоряжение врачей Коломенской больницы поступили две системы эндоскопической визуализации для гастроскопии, два гастрофиброскопа, два колонофиброскопа и дуоденофиброскоп. Последним приобретением стала эндоскопическая стойка для челюстно-лицевой хирургии.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал, что современное эндоскопическое оборудование повышает качество диагностики, особенно при выявлении заболеваний на ранних стадиях. Оно также позволяет выполнять малоинвазивные операции, после которых пациенты быстрее восстанавливаются.

«С начала года в больницы региона поступила 231 единица такой медтехники на сумму более 2 млрд рублей. До конца года планируем поставить еще 17 единиц», — рассказал Максим Забелин.

Главный врач Коломенской больницы Николай Макаров отметил, что эндоскопическое отделение получило новые аппараты для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«Высокое качество визуализации позволяет специалистам не только обнаружить патологически измененные участки, но и рассмотреть их в мельчайших деталях и сразу выполнить прицельную биопсию для направления на гистологическое исследование, в том числе для раннего выявления онкологических заболеваний», — отметил Николай Макаров.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.