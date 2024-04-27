Коллектив Балашихинского роддома наградили благодарностью

23 апреля коллектив Балашихинского роддома принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднику труда Подмосковья. Торжественная церемония, приуроченная ко Дню труда, прошла во Дворце культуры «Балашиха». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов и глава Балашихи, секретарь местного отделения партии Сергей Юров поздравили и вручили почетные грамоты и благодарности лучшим работникам предприятий и учреждений города.

«Помимо благодарности мы получили кубок за то, что наш коллектив во главе с Натальей Алимовой разработал и создал коллективный договор, который оказался лучшим в Подмосковье. Коллективный договор создают организации-профсоюзы, документ регулирует права работника и работодателя. Такой награды нас удостоили уже во второй раз подряд, и это очень лестно для нас. Награды будут храниться в большом конференц-зале родильного дома, чтобы коллектив и посетители их видели, знали и гордились», — поделился заместитель главного врача Станислав Крупнов.

Благодарственные письма от губернатора Московской области вручили работникам за высокие показатели производительности труда. Всего в этот день награды получили 45 сотрудников предприятий и организаций Балашихи. По окончании торжественной части на сцене ДК «Балашиха» выступили творческие коллективы города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.