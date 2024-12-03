В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом колледж «Подмосковье» принял участие в акции «Остановим вместе СПИД», главной задачей которой является привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, помочь защитить себя и своих близких. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В группах были проведены классные часы на тему «Стоп ВИЧ/СПИД», разработаны и распространены среди студентов информационные буклеты, был организован просмотр видеороликов: «Ваня Воробей — ЗОЖ»; «Скажи, нет наркотикам» «Все впереди»; «Профилактика ВИЧ/СПИД»; социальный ролик «Против ВИЧ».

Ребята узнали о методах и простых правилах профилактики заражения ВИЧ, поняли как можно и где проверить себя на наличие ВИЧ в крови, входят ли они в группу риска. Кроме того, обучающиеся узнали, какие мифы про заболевание существуют, а также о ФЗ№ 38 «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье делают особый упор на развитие колледжей.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.