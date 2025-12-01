Количество заражений ВИЧ в Свердловской области сократилось на 20%

В 2025 году Свердловская область демонстрирует ощутимый прогресс в борьбе с ВИЧ-инфекцией. За первые десять месяцев текущего года в регионе зарегистрировано на 20% меньше новых случаев заражения, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Такой успех обусловлен активными мерами по профилактике, реализуемыми различными ведомствами, включая органы здравоохранения, образования и социальной защиты населения. Значительная часть жителей региона — 35% — уже прошли тестирование на ВИЧ в текущем году в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Кроме того, 90% ВИЧ-инфицированных пациентов обеспечены современными антиретровирусными препаратами, что положительно сказывается на их самочувствии и общей эпидемиологической ситуации в регионе.

Особое внимание уделяется здоровью будущих матерей: в 2025 году 99,3% младенцев, рожденных от ВИЧ-положительных женщин, появились на свет здоровыми. Этот факт является символом преодоления инфекции, учитывая, что значительная часть матерей в прошлом заразилась ВИЧ от своих родителей.

Всемирный день борьбы со СПИДом, отмечаемый 1 декабря в Свердловской области, является не только важной датой, но и поводом для акцентирования значимости профилактических мероприятий и доступности тестирования. В течение этого дня по всему региону проводятся разнообразные мероприятия, включая информационные кампании и профилактические занятия. В Екатеринбурге возле станции метро «Площадь 1905 года» с 14:00 до 21:00 будет работать тест-мобиль Центра СПИДа.

Кроме того, стартовал новый проект Центра СПИДа и фонда «Новая Жизнь» — фотопроект «Снимаем шляпу и стигму», направленный на преодоление предрассудков, связанных с ВИЧ. В рамках проекта врачи, волонтеры и другие специалисты принимают участие в фотосессии, демонстрируя свою поддержку и солидарность. Фотографии будут представлены на передвижной выставке, которая будет экспонироваться в различных организациях и общественных местах.

Главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова отметила, что для сотрудников центра каждый день — это борьба с инфекцией, однако 1 декабря имеет особое значение для подведения итогов и признания вклада системы здравоохранения Свердловской области в этот процесс.

