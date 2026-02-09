Боль — это уже крайний сигнал, а регулярные профилактические визиты к стоматологу позволяют выявить проблемы задолго до серьезных осложнений, сообщил РИАМО врач — стоматолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин.

«К стоматологу нужно ходить до того, как что-то заболит. Боль — это далеко не первый, а уже крайний симптом. Идеальная частота профилактических визитов — раз в 6 месяцев», — сказал Матюхин.

Он добавил, что визиты можно привязать к определенным датам — такая самодисциплина облегчит визиты к специалистам.

«Признаюсь честно, я и сам не всегда укладываюсь в этот график. Поэтому минимальная и реальная рекомендация для всех: хотя бы раз в год. Можно приурочить это ко дню рождения и сделать себе такой полезный подарок», — рассказал стоматолог.

9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Праздник приурочен ко дню памяти святой Аполлонии.

