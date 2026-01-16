Кофе – смерть: почему нельзя пить его после окунания в прорубь на Крещение

сегодня в 15:27

Терапевт Михайлов: кофе после проруби может вызвать тахикардию

Быстро обтереться полотенцем, одеться, затем принять теплое питье очень важно после купания в проруби на Крещение. Однако не стоит пить горячий кофе – можно вызвать тахикардию, сообщил РИАМО врач-терапевт клиники «Будь здоров» в Санкт-Петербурге Владимир Михайлов.

«Сразу вытритесь насухо полотенцем, наденьте сухую теплую одежду желательно из натуральных тканей, укутайтесь. Не стойте на льду. Активные движения, такие как приседания, махи, помогут разогнать кровь. Выпейте горячий безалкогольный напиток. Предпочтительнее теплый, слегка сладкий чай. Он хорошо восполняет потерю жидкости, согревает изнутри, а сахар дает быструю энергию», — советует Михайлов.

Врач подмечает, что после погружения в купель горячий кофе – это опасно. Напиток может оказывать дополнительную нагрузку на сердце из-за кофеина, вызывая тахикардию.

Важно держать конечности в тепле, чтобы избежать их обморожения. Для этого врач советует использовать непромокаемые неопреновые носки и перчатки.

В ночь на 19 января православные россияне будут праздновать Крещение Господне. Это один из самых древних праздников христианской церкви. По традиции верующие окунаются в купель.

