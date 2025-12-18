Кофе натощак и перекусы на бегу: какие зимние привычки больно «бьют» по желудку

Зимних правил питания не существует, однако привычки вроде кофе на голодный желудок и хаотичных перекусов остаются вредными круглый год, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Не существует каких-то особых зимних правил здорового питания. Есть принципы, которых полезно придерживаться круглый год. Равно как и вредные пищевые привычки, которые также в любое время года могут негативно сказываться на состоянии желудочно-кишечного тракта», — сказала Кашух.

Она добавила, что одна из таких привычек — кофе натощак. Если с пищеварением все в порядке и ЖКТ работает без сбоев, чашка любимого напитка на голодный желудок особого вреда не принесет.

«Но если в желудке и 12-перстной кишке есть очаги воспаления, такая безобидная на первый взгляд привычка может спровоцировать развитие эрозий и язв. От кофе натощак также стоит воздержаться курильщикам, людям с инфекцией хеликобактер пилори, а также тем, кто принимает обезболивающие лекарства», — предупредила врач.

Кашух уточнила, что страсть к фастфуду и перекусам тоже может навредить здоровью. Опасность представляет хаотичное питание «на бегу», когда вместо полноценного приема пищи человек часто съедает шоколадный батончик, пакетик чипсов, гамбургер или картошку фри.

«Это приводит к неравномерной нагрузке на ЖКТ, нарушает выработку пищеварительных ферментов и моторику. С точки зрения диетологии, идеальный вариант — это 3 основных приема пищи и 1-2 легких перекуса в одно и то же время. Подкрепиться между основными приемами пищи помогут йогурт, фрукты и овощи, орехи», — рассказала гастроэнтеролог.

