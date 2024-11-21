Кофе и гормоны: гинеколог рассказала, как напиток может помешать беременности
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Ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, гинеколог Елена Близнюк заявила, что кофеин препятствует овуляции и оплодотворению у женщин, сообщает NEWS.ru.
«Планируя зачатие, откажитесь от кофе, так как кофеин сбивает гормональный фон женщины, пагубно влияет на работу маточных труб, мешает нормальной овуляции и затрудняет оплодотворение», — посоветовала доктор.
По ее словам, кофеин способен снизить тонус фаллопиевых труб, а именно через них яйцеклетка попадает из яичников в матку. Она не сможет передвигаться при недостаточном сокращении мышц маточных труб.
Зачатие окажется под вопросом, если каждый день пить больше четырех чашек кофе. Это же касается других продуктов — черного чая и шоколада.
Кроме того, врач порекомендовала ограничить употребление молочных обезжиренных продуктов: они проводят к ановуляции.