Кофе и гормоны: гинеколог рассказала, как напиток может помешать беременности

Ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, гинеколог Елена Близнюк заявила, что кофеин препятствует овуляции и оплодотворению у женщин, сообщает NEWS.ru .

«Планируя зачатие, откажитесь от кофе, так как кофеин сбивает гормональный фон женщины, пагубно влияет на работу маточных труб, мешает нормальной овуляции и затрудняет оплодотворение», — посоветовала доктор.

По ее словам, кофеин способен снизить тонус фаллопиевых труб, а именно через них яйцеклетка попадает из яичников в матку. Она не сможет передвигаться при недостаточном сокращении мышц маточных труб.

Зачатие окажется под вопросом, если каждый день пить больше четырех чашек кофе. Это же касается других продуктов — черного чая и шоколада.

Кроме того, врач порекомендовала ограничить употребление молочных обезжиренных продуктов: они проводят к ановуляции.