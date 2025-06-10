Ко Дню медработника врачи МОДКТОБ рассказали о своих увлечениях вне работы

Каждое третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В этот день чествуют всех, кто связал свою жизнь с медициной. Быть медицинским работником — это не просто профессия, это стиль жизни. Они могут не помнить, что ели на обед, но помнят практически каждого своего пациента. Медицинские работники отдаются работе, забывая про свой сон и усталость. Они работают в любых условиях и при любых обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

По долгу службы им часто приходится видеть боль пациентов, отмечать праздники не в кругу семьи, а на дежурстве. Но за дверями лечебного учреждения, снимая халаты, они такие же люди, как и мы все, со своими талантами и увлечениями. Ко Дню медицинского работника сотрудники областной травматолого-ортопедической больницы запустили флешмоб «Медики МОДКТОБ без халатов: таланты и увлечения».

«Сотрудники нашей больницы имеют различные увлечения и хобби. Например, Александр Григорьев, главный врач МОДКТОБ, обожает кататься на сноуборде и заниматься подводной охотой, в этих увлечениях его поддерживают травматологи-ортопеды МОДКТОБ Виталий Куваев и Лев Жеромский. Джамиля Кукуева, врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ, не представляет свою жизнь без парусного спорта, фотографии и путешествий. А инструктор-ЛФК Артем Писарев любит бегать, хотя признаемся честно, на работе он тоже любит «побегать» между отделений», — рассказала пресс-секретарь Елизавета Кукушкина.

Лечебный процесс детей и подростков обеспечивают: 43 врача, из них 7 кандидатов медицинских наук, 7 Заслуженных работников здравоохранения Московской области, 14 врачей имеют высшую квалификационную категорию. Выполняют более 5 500 операций в год, из них около 800 операций проведено в рамках программы ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи).

«Врачи травматологи-ортопеды консультативно-диагностической поликлиники МОДКТОБ принимают около 19 000 человек в год, из которых 10 000 — это пациенты, которые пришли на прием впервые — это пациенты, которые пришли на приём впервые», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава МО, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Более 100 лет Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница оказывает плановую и экстренную травматологическую помощь детям и подросткам Московской области. 365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки специалисты МОДКТОБ оказывают травматологическую помощь детям Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.