Кислоты и этиловый спирт: почему после алкоголя зубы становятся «шершавыми»

Некоторые люди замечают, что после употребления алкоголя зубы становятся шершавыми, а на эмали ощущается тонкий налет. Такое явление связано с биологическими и химическими факторами, которые оказывают воздействие на зубы, сообщила РИАМО заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

По ее словам, во многих видах алкоголя, в особенности в коктейлях и винах, содержится большое количество кислот. Когда человек употребляет спиртные напитки, кислоты воздействуют на эмаль и нарушают целостность ее структуры. В результате чего поверхность зуба становится пористой и менее гладкой, человек ощущает шероховатость.

Она уточнила, что этиловый спирт уменьшает секрецию слюны, необходимую для защиты эмали и удаления остатков пищи между зубами. Если слюны в полости рта мало, то слизистые пересыхают, что приводит к активному размножению бактерий и налету. Когда налет оседает на зубах, появляется ощущение шершавости.

«Многие замечают ощущение шершавости на зубах после употребления вина. Дело в том, что в таком напитке содержатся танины — вещества, которые придают вину вяжущий эффект. Тонкий слой танинов остается на поверхности зубов и образует пленку, которая вызывает ощущение шершавости», — сказала Радько.

Как добавила врач, ликеры, пунши и сладкие коктейли содержат в составе большое количество сахара и добавок. При употреблении таких напитков на зубах оседает липкий налет, который делает поверхность зуба шершавой. Наибольшая опасность налета в том, что он способствует росту бактерий в полости рта.

«Чтобы снизить ощущение шероховатости на зубах, как можно чаще полощите рот чистой водой. Жидкость смывает остатки сахара и танинов с поверхности зубов и нейтрализует действие вредных кислот», — заключила стоматолог.