Кинолог рассказал россиянам, как защитить лапки собакам от реагентов зимой

Реагенты, которыми дорожники посыпают проезжую часть и пешеходные зоны, могут повредить лапки собак. Кинолог, инструктор по дрессировке Российской кинологической федерации Глеб Мойсеенко рассказал, как защитить животных в холодное время года, пишет Sputnik .

Мойсеенко рекомендует отказаться от специальной обуви для собак. По его мнению, чтобы животному было комфортно гулять, первые два-три года с ним нужно гулять именно по местам с реагентами, чтобы на подушечках лап начали формироваться рубцы.

«Первые два-три года собаке будет, конечно, неудобно, некомфортно, она будет подпискивать. Дискомфорт возникает только из-за того, что при проникновении реагента в структуру подушечки на лапках возникают микронадрывы, трещинки и так далее, от реагента собаке будет сильно щипать. Но на месте микротрещин и надрывов со временем будет образовываться рубцовая ткань, а там собака уже ничего не чувствует», — пояснил кинолог.

В дальнейшем собака сможет передвигаться по посыпанным реагентами дорожкам без какого-либо дискомфорта. Первое время хозяину четвероногого нужно следить, как он себя ведет на улице. Если животному в лапку попал камушек реагента, его нужно просто убрать руками и продолжать прогулку.

По возвращении домой собачники должны тщательно промывать лапки животных проточной водой. Он также отметил, что в средней полосе России использовать воск для собачьих лап бесполезно, так как он будет таять и стираться при каждом шаге.