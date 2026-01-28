Кинолог научил россиян правильно гулять с собаками в мороз для поддержания формы

Зимой у россиян не всегда получается полноценно гулять с питомцем, уделяя достаточно времени активностям. Многие породы собак быстро замерзают на холоде. Но, зная несколько простых приемов, даже непродолжительную прогулку можно превратить в эффективное занятие для поддержания формы, об этом в разговоре с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Зимой очень часто сокращается норма физической нагрузки у собак, что чревато набором лишнего веса за сезон. Меж тем многие породы переносят холод довольно плохо. Секрет не в том, чтобы гулять, вопреки всему, а в качестве прогулок. Они могут быть короткими, но интенсивными», — рассказал кинолог.

Подъем в горку

Простейший способ дать нагрузку и себе, и собаке — найти небольшую пологую горку, покрытую снегом. Кинолог порекомендовал избегать слишком крутых склонов, чтобы не упасть. Десяток подъемов и спусков быстро согреют как человека, так и собаку.

Чтобы было интереснее, можно использовать игрушки, угощения или мячи. Важно: поводок в этом случае может быть опасен, если кто-то поскользнется, то потянет за собой другого, поэтому лучше выбирать безлюдные места за городом.

Сугробы

Более сложный вариант — специально пробираться через сугробы. Нужно учитывать несколько факторов. Во-первых, такая нагрузка подойдет крупным породам. Во-вторых, лучше гулять на огороженной территории, где собака может быть без поводка. В-третьих, одеться следует потеплее. Можно усложнить задачу, забрасывая мячик в сугроб. Собаке придется прокладывать себе путь, копать и высоко поднимать лапы. Это отличная тренировка для всех групп мышц.

Следопыт в темноте

Зимой у собак снижается острота обоняния. Запахи не распространяются так хорошо, как летом. Аромат как будто застывает на земле, поэтому питомцу сложнее найти источник. Сумерки усложняют задачу. Но такие условия хорошо подходят для тренировки интеллекта.

Голубев рекомендовал собаководам взять сильно пахнущее лакомство, например, сушеное легкое. Затем пройти по запутанному маршруту, волоча за собой угощение, а в конце спрятать его под снегом или повесьте повыше. После этого нужно дать собаке понюхать упаковку от лакомства и команду «Ищи!». Питомцу придется разгадать ваш след. Это отличная умственная нагрузка, которая утомляет ничуть не меньше, чем физическая.

Снеговик

Голубев рассказал еще одну мини-игру, которая превратит прогулку в тренировку. Можно слепить простейших снеговиков небольшого размера, ориентируясь на габариты питомца. Внутрь каждого шара нужно спрятать ароматные лакомства. Лучше использовать сушеные мясные продукты, которые не боятся влаги. Задача собаки — разрушить снеговика и откопать съедобную награду.

Голубев отметил, что время игр необходимо следить за безопасностью. Выбирать для активности следует чистый снег, без льда и опасных предметов. После прогулки требуется тщательный осмотр лап, чтобы избежать травм.

Перед прогулкой также можно нанести на подушечки защитный воск, а одежду подобрать с учетом породы собаки. Некоторым породам с густой шерстью она не нужна. Другим необходимы комбинезоны и свитера, даже во время активных игр.

