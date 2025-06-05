Кинолог Голубев объяснил, почему в Омске ротвейлер погиб после укуса пчел

Жителям России, у которых есть собаки, следует заботиться о том, чтобы питомцы не пострадали от укусов пчел и ос. Яд этих насекомых может вызвать аллергическую реакцию, которая может обернуться в том числе летальным исходом для животного. В разговоре с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что делать, чтобы защитить собаку от укусов пчел, ос и других насекомых.

Собаки, как и люди, подвержены укусам таких насекомых, как клещи, осы, пчелы, слепни, шершни, комары и мошки. При этом считается, что укус пчелы достаточно безопасен для животного, однако на самом деле это не так. Пчелы могут представлять смертельную опасность даже для крупных собак, так как могут спровоцировать сильнейшую аллергическую реакцию.

По словам Голубева, особенно опасны укусы насекомых в область слизистой оболочки пасти, так как отек, который появится после укуса, может перекрыть дыхательные пути животного и приведет к удушению. Чаще всего насекомые также жалят в нос и область вокруг глаз животного. Короткошерстные или бесшерстные породы практически не защищены от укусов.

Защитить питомца поможет специальный ошейник, отпугивающий насекомых. Также можно приобрести специальный спрей для шерсти — человеческий репеллент не подойдет. В случае с ротвейлером в Омске собака была привязана к забору, что само по себе опасно по многим причинам, но в случае с укусами пчел у животного вряд ли были шансы выжить.

«Рискну предположить, что у питомца просто не было шанса спастись, убежать от роя пчел. Если у вас есть сторожевая собака, можно приобрести уличный отпугиватель насекомых и установить его возле будки — насекомые воспринимают ультразвук, который при этом безопасен для животных.

При укусе насекомого советую не ждать появления опасных симптомов: одышки, судорог, слюнотечения, рвоты. Лучше сразу же везти питомца к ветеринару, поскольку аллергическая реакция иногда приводит к фатальным последствиям буквально за несколько минут. Промедление может стоить жизни вашей собаке», — пояснил Голубев.

Ранее сообщалось, что в Омске от укуса соседских пчел погиб ротвейлер, охранявший дом на цепи у забора. Насекомые также укусили женщину, которая обратилась с жалобой в полицию. Хозяйка погибшего пса также написала заявление на дачника, который установил на участке пчелиные ульи.