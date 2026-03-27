КФУ создал экзоскелет для детей с ДЦП и нанопленки для квантовых компьютеров

Проректор по научной деятельности КФУ Владимир Любомирский сообщил о медицинских, сельскохозяйственных и инженерных разработках университета, включая экзоскелет кисти и материалы для квантовых технологий, сообщает Крымское информационное агентство .

Крымский федеральный университет развивает проекты в сфере цифровых и биотехнологий, медицины и сельского хозяйства. По словам Владимира Любомирского, особое значение для региона имеют исследования по созданию безвирусного посадочного материала, повышению урожайности и защите растений от вредителей.

«Одним из крупных медицинских и отчасти инженерных проектов стала разработка комплекса экзоскелета кисти с внешним программным управлением и биологической обратной связью для реабилитации детей с синдромом ДЦП. Для функционирования комплекса создано программное обеспечение верхнего и нижнего уровней. Всё это позволило оптимизировать восстановительное лечения таких детей», — рассказал ученый.

В университете также создали дермальную матрицу для лечения ран и ожогов. Разработка применяется в регенеративной и косметической дерматологии.

Китайские специалисты заинтересовались эпитаксиальными пленками ферритов-гранатов, которые могут использоваться как изоляторы в квантовых компьютерах.

«Ведь производимые у нас элементы не имеют аналогов по своим характеристикам, в частности по устойчивости к крайне низким температурам. Это подтвердил ряд независимых лабораторий. Фактически мы монополисты по производству и исследованию магнитных кристаллов для криогенных температур с применением в квантовых вычислениях», — уточнил Любомирский.

Кроме того, в лаборатории молекулярной генетики разработаны олигонуклеотидные акарициды против паутинного клеща, а историки КФУ провели исследования металлических находок из керченского склепа I–III веков н. э.

