Керосин и силиконы: трихолог раскрыла, чем опасно кератиновое выпрямление волос

Кератиновое выпрямление волос — популярная процедура в салонах красоты, так как после нее волосы выглядят гладкими и блестящими, но эффект длится недолго, а последствия могут огорчить девушек. Врач-трихолог Ольга Кохас объяснила, почему это вредит волосам и чем можно заменить такую процедуру.

Обладательницы длинных волос рискуют сильно их испортить или вовсе остаться без них из-за вредных компонентов — силиконов, формальдегида и даже керосина.

«По моим наблюдениям, те, кто более трех раз сделал кератиновое выпрямление, имеет очень активную ломкость, потому что в структуру волоса проникает керосин», — отметила Кохас в интервью радио Sputnik.

По ее словам, структура волоса пористая и эти поры заполняет именно керосин. Поэтому через небольшое время волосы будут выглядеть еще хуже, чем до процедуры — они станут ломкими, начнут сечься и электризоваться, предупредила врач.

В итоге через три месяца от объемных и гладких волос не останется и следа. Вместо кератинового выпрямления эксперт посоветовала использовать бальзамы, спреи и стайлинговые средства для укладки.