Каждый 71-й нижегородец оказался диагностированным алкоголиком

Врач Тарасов: даже минимальные дозы водки или вина могут вызвать интоксикацию

Каждый 71-й житель Нижегородской области — диагностированный алкоголик, следует со слов и. о. главврача Нижегородского областного наркологического диспансера Валерия Тарасова. По его словам, по состоянию на 1 сентября 2024 года на диспансерном учете в наркологической службе региона числится 42 878 человек, имеющих диагноз «алкоголизм», сообщает ИА «Время Н» .

«Алкоголизм развивается не одномоментно, и для этого не обязательно употреблять только крепкие спиртные напитки», — заверил врач.

По его словам, организм реагирует на любые напитки, содержащие алкоголь. Даже минимальные дозы водки или вина могут вызывать интоксикацию. При этом постоянное потребление алкоголя способствует формированию зависимости.

Тарасов считает, что утверждение «малые дозы алкоголя полезны для здоровья» — это просто уловка маркетологов, которая приносит пользу производителям, поэтому они интерпретируют результаты исследований с выгодой для себя.

С каждой принятой рюмкой у человека в организме изменяются биохимические процессы, объяснил врач.

Тарасов добавил, что в 2023 году в Нижегородской области была диагностирована алкогольная зависимость у двух подростков. Кроме того, было выявлено свыше 150 лиц, страдающих от негативных последствий злоупотребления алкоголем.

В большинстве случаев алкоголизм у подростков начинается с семейных праздников и застолий. Также важным фактором является доступность и относительная дешевизна алкогольных напитков. Немаловажную роль играет и стремление детей копировать поведение окружающих, заключил Тарасов.

По данным Нижегородстата, по состоянию на 1 января 2024 года в Нижегородской области проживало 3 060 335 человек. Из них, по данным Валерия Тарасова, у 42 878 жителей имеется диагноз «алкоголизм» — следовательно, от алкогольной зависимости страдает практически каждый 71-й нижегородец.