Кашель до рвоты: москвичи жалуются на мощный вирус

Горожане пожаловались на мощный вирус, который ходит по Москве. Среди основных симптомов заболевания: температура под 40 градусов, сильный кашель и насморк, сообщает MSK1.RU .

«У сына высоченная температура 39,6, кашель до рвоты и насморк. У меня температура 38 и дикая боль в горле, красная гортань и сильный насморк, нет обоняния и вкуса. Болят глаза, лоб и голова», — поделилась одна и заболевших москвичек.

Он добавила, что у ее мужа была температура, но после заболевания еще остался свистящий кашель.

По ее словам, результаты анализов показали, что у семьи вирусная инфекция.

На сегодняшний день горожане чаще всего заражаются ОРВИ, среди этих заболеваний преобладают риновирусы. При риновирусной инфекции у пациентов поднимается температура, а еще наблюдаются першение в горле, озноб, насморк и чихание.