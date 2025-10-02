Кашель без температуры: нижегородцы массово болеют атипичной пневмонией

сегодня в 15:52

Врачи в клиниках Нижегородской области диагностируют у больных атипичную пневмонию: для ее выявления они советуют пройти пневмотест на Mycoplasma pneumonia, сообщает ИА «Время Н» .

«Возбудитель плохо реагирует на обычные антибиотики. Без точного диагноза лечение может быть неэффективным», — написал автор популярного Telegram-канала «Бокал прессека» Алексей Никонов.

По его словам, болезнь прогрессирует постепенно, нередко проявляясь слабо выраженными признаками: нормальная температура тела, но при этом продолжительный, изматывающий кашель и упадок сил.

Никонов подчеркнул высокую контагиозность данного заболевания. Распространение происходит воздушно-капельным путем при кашле, чихании и общении, в особенности в замкнутых пространствах.

Стандартные антибактериальные препараты малоэффективны против этого патогена.

