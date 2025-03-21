Кардиолог Соколов предостерег от резких физических нагрузок весной

Весной важно плавно увеличивать физическую активность, так как резкие нагрузки могут привести к скачкам давления и перегрузке сосудов, сообщил РИАМО врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Денис Соколов.

«После зимнего периода не стоит резко увеличивать физическую нагрузку, так как это может негативно сказаться на работе сердца. Лучший вариант — постепенное увеличение интенсивности тренировок, начиная с прогулок и легких упражнений. Особенно полезны занятия йогой, плаванием и растяжкой, которые укрепляют сосуды без избыточной нагрузки», — сказал Соколов.

Он добавил, что весной многие начинают заниматься спортом активнее, но не все учитывают влияние нагрузок на сердечно-сосудистую систему. Особенно важно следить за пульсом и общим самочувствием во время тренировок.

«Если во время занятий спортом появляются головокружение, слабость или одышка — это повод немедленно остановиться и снизить интенсивность нагрузки. Тренировки должны приносить пользу, а не перегружать организм. Кроме того, важно правильно подбирать одежду и обувь для занятий, чтобы минимизировать влияние погодных условий», — подчеркнул специалист.

Соколов также напомнил о необходимости соблюдения водного баланса и контроля температуры тела во время физических нагрузок.