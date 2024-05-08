Кардиолог Соколов назвал главную цель лечения легочной гипертензии

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Врач Соколов: цель в лечении легочной гипертензии — устранение ее причины

Среди основных целей в лечении легочной гипертензии — устранение ее причины, сообщил РИАМО врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Денис Соколов.

«Основными целями в лечении легочной гипертензии являются: устранение ее причины, понижение кровяного давления в легочной артерии и предотвращение тромбообразования в легочных сосудах», — сказал Соколов.

Он добавил, что в комплекс лечения пациентов с легочной гипертензией входит прием вазодилатирующих средств. Вазодилататоры эффективны на ранних стадиях развития недуга до возникновения выраженных изменений артериол, их окклюзий и облитераций.

«Важное значение приобретает ранняя диагностика заболевания и установление этиологии легочной гипертензии. Лечение включает в себя прием дезагрегантов и антикоагулянтов непрямого действия, снижающих вязкость крови», — рассказал врач.

Соколов уточнил, что ингаляции кислорода проводят как симптоматическую терапию при выраженной одышке и гипоксии. Прием мочегонных препаратов необходим при легочной гипертензии, осложненной правожелудочковой недостаточностью.

«Трансплантация сердца и легких нужна в крайне тяжелых случаях легочной гипертензии. Опыт подобных операций пока невелик, но свидетельствует об эффективности данной методики», — резюмировал специалист.