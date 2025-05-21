Кардиолог рассказал, снижает ли молоко риск сердечно-сосудистых заболеваний

Доказательных исследований, которые говорили бы о том, что потребление молока действительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) на какой-то значительный процент — нет, сообщил РИАМО врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин.

«Как, собственно, нет и доказательных исследований, которые говорили бы об увеличении риска сердечно-сосудистых заболеваний при употреблении молока и молочных продуктов», — объясняет врач.

Однако, он подчеркнул, что, если обратиться к рекомендациям крупных некоммерческих организаций, занимающихся разработкой подходов к лечению ССЗ (Американская ассоциация сердца, Европейское общество кардиологов, Российское кардиологическое общество), в них говорится о необходимости ограничить употребление насыщенных жирных кислот, а не молока. Именно эти кислоты увеличивают риск возникновения ССЗ. Но в молочных продуктах они содержатся в достаточно больших количествах.

По словам специалиста, статистика азиатских стран показывает, что потребление молочной продукции невелико. Например, в Японии, где самый низкий уровень смертности от ССЗ, потребление молочных продуктов минимально, но высокое потребление рыбы и морепродуктов положительно влияет на здоровье сердца. Таким образом, нет строгих рекомендаций по употреблению молочных продуктов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Есть рекомендация употреблять как можно меньше молочных продуктов с высоким содержанием жира. В молоке содержится большое количество как насыщенных, не полезных, так и ненасыщенных, полезных жирных кислот. Еще в молоке содержится большое количество кальция, который не полезен для пациентов с уже перенесенными ССЗ, с распространенным атеросклерозом, с нарушениями эндокринной системы, а также людям пожилого возраста.

«В то же время в молоке содержится большое количество калия, который напротив, полезен для сердечно-сосудистой системы, для сердечной мышцы, для сосудов. Так что ответ на вопрос о пользе и вреде молочных продуктов для сердца неоднозначный», — отметил кардиолог.

По современным медицинским рекомендациям врачи стараются ограничивать пациентам потребление количества цельного молока и молочных продуктов с высоким содержанием жира. Например, по средиземноморской диете, которая признана многими кардиологическими обществами и рекомендуется пациентам с ССЗ, цельное молоко практически не употребляется. Употребляется сыр с невысоким содержанием жира (до 40%) и творог, заключил Кокин.