Кардиолог рассказал о том, как надолго сохранить здоровье сердца

«Следите за питанием. Ограничьте потребление насыщенных жиров, соли и сахара. Включите в рацион больше омега-3 жирных кислот, например, рыбу и клетчатки. Будьте физически активными и занимайтесь спортом не менее 30 минут в день. Это может быть прогулка, бег, плавание или занятия в спортзале», – посоветовал Соколов.

Он добавил, что избыточный вес увеличивает нагрузку на сердце. Поддержание здорового веса поможет снизить риск заболеваний.

«Умеренное потребление алкоголя и отказ от курения — ключевые факторы для здоровья сердца. Эмоциональное состояние также влияет на сердце. Регулярные занятия хобби, общение с близкими и время на отдых помогут снизить уровень стресса», – рассказал кардиолог.

Соколов подчеркнул, что сердце — это жизненно важный орган, забота о котором должна быть приоритетом для каждого. Понимание его функций, распространенных заболеваний и профилактических мер поможет сохранить здоровье сердца на долгие годы.

С 2011 года Всемирный день сердца отмечается 29 сентября. Он был организован Всемирной федерацией сердца и получил поддержку от ВОЗ, ЮНЕСКО и прочих организаций здравоохранения.