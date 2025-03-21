Кардиолог рассказал, как защитить сердце при резких колебаниях температуры

«Регулярные прогулки на свежем воздухе помогают стабилизировать работу сердечно-сосудистой системы. Полноценный отдых и контроль за питанием также играют важную роль в поддержании здоровья сердца. Важно соблюдать умеренность в физической активности, чтобы избежать перегрузки организма», – сказал Соколов.

Он добавил, что перепады температуры – это стресс для сосудов, который может вызвать скачки давления и нарушения кровообращения.

«Особенно важно в это время избегать резких перепадов температуры, например, не выходить сразу на холодный воздух после пребывания в теплом помещении. Людям с хроническими заболеваниями сердца стоит особенно внимательно следить за самочувствием», – отметил кардиолог.

Соколов предупредил, что атмосферное давление и влажность также влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Весной организм вынужден адаптироваться к новым условиям, что может вызывать повышенную нагрузку на сердце.