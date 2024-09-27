Кардиолог перечислил наиболее распространенные заболевания сердца

Существует множество заболеваний сердца, но наиболее распространенные из них включают, например, ишемическую болезнь, сообщил РИАМО врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Денис Соколов.

«Это заболевание, которое характеризуется несоответствием между потребностью сердца в кислороде и питательных веществах и возможностью коронарных сосудов обеспечить эту потребность», — сказал Соколов.

Он добавил, что заболевание может привести к развитию стенокардии напряжения и инфаркту миокарда.

«Среди распространенных заболеваний также повышенное артериальное давление, которое может привести к серьезным осложнениям, таким как инсульт или сердечная недостаточность. Сердечная недостаточность — это состояние, при котором сердце не может эффективно перекачивать кровь, что приводит к накоплению жидкости в организме», — пояснил кардиолог.

Соколов напомнил про аритмию — нарушения ритма сердечных сокращений, которые могут быть как безвредными, так и угрожающими жизни. Не стоит забывать и про врожденные пороки сердца — аномалии развития сердечно-сосудистой системы, которые могут проявляться с рождения.

29 сентября отмечается Всемирный день сердца, цель которого — повышение информированности об опасности сердечно-сосудистых заболеваний.

Каждый год миллионы людей умирают из-за болезней сердца и сосудов, которые стали основной причиной смертности. Для современного человека мониторинг состояния сердечно-сосудистой системы — это одно из дел, которое нельзя откладывать на потом.