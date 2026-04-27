Кардиолог Орлов заявил, что страховая медицина заинтересована в больных

Кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Орлов заявил, что действующая модель страховой медицины экономически ориентирована на лечение болезней, а не на их предотвращение, сообщает RuNews24.ru .

По словам Орлова, задача системы — следовать протоколу, а не сохранять здоровье пациента. История болезни, отметил он, пишется прежде всего для страховых компаний и аудита. Врач обязан действовать по регламенту, даже если итог предсказуем.

«Есть предание о китайских врачах, которые получали деньги до тех пор, пока пациент был здоров. Когда он заболевал — переставали получать. Их задача была не допустить болезни. Это экономически правильная конструкция с точки зрения результата. Мы ушли в противоположную сторону», — рассказал Орлов.

Эксперт работал в кардиологии высокой сложности, в том числе в Центре Алмазова, после чего занялся превентивной медициной. По его мнению, запрос на профилактику сегодня не встроен в страховые механизмы, поэтому пациенты ищут альтернативы — от нутрициологов до биохакинга.

Орлов предложил внедрить полис нового типа с чекапами и персональным сопровождением. Его ориентировочная себестоимость — около 50 тыс. рублей.

«Проблема в том, что пока никто не посчитал эту экономику в цифрах, которые можно предъявить совету директоров. Как только посчитают — рынок сдвинется», — пояснил он.

Правительство РФ уже закрепило курс на медицину здорового долголетия в программе госгарантий на 2026 год. Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» предполагает рост ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.

