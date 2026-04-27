Кардиолог объяснил причины внезапной смерти

Кардиолог Алексей Утин рассказал, почему «внезапные» сердечные смерти случаются даже у внешне здоровых людей и как снизить риски. До 90% инфарктов и до 80% инсультов можно предотвратить, сообщает Сноб .

По словам врача, сердечно-сосудистые заболевания долго протекают бессимптомно. Гипертония, высокий холестерин, диабет и ожирение годами не дают о себе знать, пока не происходит инфаркт или инсульт. В России 40% взрослых страдают гипертонией, у 59% повышен общий холестерин.

Чаще всего «внезапная» смерть связана с фибрилляцией желудочков — опасной аритмией. Без помощи мозг погибает через 10 минут. Спасти может дефибриллятор, однако в общественных местах России они почти отсутствуют.

У спортсменов до 35 лет причиной смерти нередко становятся наследственные заболевания — гипертрофическая кардиомиопатия, синдром Бругада и другие. Миокардит после вирусной инфекции тоже может привести к тяжелой сердечной недостаточности.

«Никогда (!) не занимайтесь спортом во время простуды», — предупредил Утин.

Сердечная недостаточность сопоставима по прогнозу с онкологией и тяжелым инсультом. Ее лечат комплексной терапией, а в крайних случаях требуется пересадка сердца.

Профилактика, по словам врача, эффективнее лечения. Необходимо контролировать давление, холестерин и сахар, не курить, ограничить соль и алкоголь, регулярно двигаться и проходить обследования.

«Не бывает никаких „индивидуальных“ норм давления», — отметил Утин.

Оптимальный ориентир — 120 на 80, заключил специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.